ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

84 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Кузяева
    Пусть идет защищает нэньку,как вспомню этот жовто-блакитный веночек,вот в нем пусть и идетЗеленский угрожае...
  • Misha Glusch
    2 пидорасаНетаньяху подарил...
  • Дмитрий Гурин
    Додик с евреями вообще нюх потерял? Может пора вспомнить 1948 год? А то получилось как в поговорке: "бабушка дай воды...Трамп предложил п...

Зеленский попросил у Запада ядерное оружие — 1077-й день спецоперации

Зеленский попросил у Запада ядерное оружие — 1077-й день спецоперации

Владимир Зеленский признал, что в ближайшее время вступление Украины в НАТО не произойдёт и попросил страны Запада дать Украине ядерное оружие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СХ
Сергей Храмов
Кто же при уме и памяти даст киевкой обезьяне с гранатой еще и ядерную бомбочку или ракеточку, что бы он с кастрюлей на голове попрыгал на площади. РВСН
Ответить
19 час.
Аркадий Шацкий
Ну многомиллионную армию лучше бы у Китая или Индии попросил, им хоть есть где взять)
Ответить
18 час.
еп
елена павленко
говна!  из  под  черной   коровы.........
Ответить
17 час.
наверх