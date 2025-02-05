Владимир Зеленский признал, что в ближайшее время вступление Украины в НАТО не произойдёт и попросил страны Запада дать Украине ядерное оружие.
Зеленский попросил у Запада ядерное оружие — 1077-й день спецоперации
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Кто же при уме и памяти даст киевкой обезьяне с гранатой еще и ядерную бомбочку или ракеточку, что бы он с кастрюлей на голове попрыгал на площади. РВСН
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19 час.
Аркадий Шацкий
Ну многомиллионную армию лучше бы у Китая или Индии попросил, им хоть есть где взять)
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18 час.
еп
елена павленко
говна! из под черной коровы.........
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17 час.
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