Гостелеканал в Китае показал расследование о высокопоставленных коррупционерах

По гостелеканалу Китая CCTV показали документальный фильм о коррупционерах. Об этом пишет РБК. Уточняется, что фильм рассказывает о взяточничестве со стороны бывших замглавы Центробанка Фань Ифэя, мэра города Люпаньшуй Ли Цзайюня, тренера сборной страны по футболу Ли Тие и главы национальной футбольной ассоциации Чэнь Сююаня.