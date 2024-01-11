Гостелеканал в Китае показал расследование о высокопоставленных коррупционерах

По гостелеканалу Китая CCTV показали документальный фильм о коррупционерах. Об этом пишет РБК. Уточняется, что фильм рассказывает о взяточничестве со стороны бывших замглавы Центробанка Фань Ифэя, мэра города Люпаньшуй Ли Цзайюня, тренера сборной страны по футболу Ли Тие и главы национальной футбольной ассоциации Чэнь Сююаня.
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