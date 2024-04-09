В мечетях Татарстана определен порядок проведения Ураза-байрама

10 апреля во всех мечетях Татарстана отметят великий мусульманский праздник Ураза-байрам. Начало празднования в мечетях городов республики запланировано на 6:30 утра с чтения аятов Куръана, а затем в 7:00 начнутся гает-вагазы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии