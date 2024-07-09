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На планерке в ЗСК рассмотрели работу библиотечной системы края

На планерке в ЗСК рассмотрели работу библиотечной системы края

Руководитель краевого парламента, обращаясь к участникам совещания, отметил важность сохранения в эпоху цифровых технологий проверенных временем форм коммуникации с населением через традиционные источники информации — такие, как книги, газеты, журналы.

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