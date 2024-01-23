"Теперь войны не избежать": Русские требуют от США отдать уже не только Аляску

Иван Иванов

По словам представителя Госдепа, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и всё. А мы-то ждали, что Аляска со дня на день станет нашей. Теперь война неизбежна", - написал русский политик в соцсети X.... Автор не захотел добавить, что в конце Медведев нарисовал рожицу с улыбкой. Как бы шутка... Только не в его должности такие шутки отпускать, потому что принять то могут за правду.