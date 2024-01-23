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"Теперь войны не избежать": Русские требуют от США отдать уже не только Аляску

"Теперь войны не избежать": Русские требуют от США отдать уже не только Аляску

Штатам дан ответ на русские претензии на Аляску.В Штатах перепугались, решив, что Россия теперь претендует и на Аляску.

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Комментарии
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Иван Иванов
По словам представителя Госдепа, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и всё. А мы-то ждали, что Аляска со дня на день станет нашей. Теперь война неизбежна&quot;, - написал русский политик в соцсети X.... Автор не захотел добавить, что в конце Медведев нарисовал рожицу с улыбкой. Как бы шутка... Только не в его должности такие шутки отпускать, потому что принять то могут за правду.
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