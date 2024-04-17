На Сахалине будут судить иностранца за оказание курьерских услуг телефонным аферистам

Следственным отделением ОМВД России по городскому округу «Долинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего гражданина иностранного государства, проживающего в Южно-Сахалинске, обвиняемого в двух мошенничествах.
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