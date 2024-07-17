Экс-посол Австралии назвал шпионаж арестованных россиян плодом воображения

Австралийские власти обвиняют недавно арестованных в Австралии российских граждан Киру и Игоря Королевых в шпионаже, но это обвинение является плодом воображения австралийской разведки и основано на шаткой правовой основе.
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