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Маск: Любое включение Starlink в секторе Газе согласуют с США и Израилем

Маск: Любое включение Starlink в секторе Газе согласуют с США и Израилем

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink при попытке подключения из сектора Газа не будет включены без согласования с правительствами Соединенных Штатов и Израиля.

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Комментарии
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Антон Фоменко
Маск не может ничегл  сам по себе.Все действия в секторе газа только с разрешения сидовиков и политиков.Иначе ему будет уготована судьба трампа со всеми судами и конфискатами
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