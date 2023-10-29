Маск: Любое включение Starlink в секторе Газе согласуют с США и Израилем

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink при попытке подключения из сектора Газа не будет включены без согласования с правительствами Соединенных Штатов и Израиля.
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