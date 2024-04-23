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США приготовили новый пакет помощи для Киева

Новый пакет помощи США Украине будет включать бронетехнику и средства противовоздушной обороны. Как пишет Интерфакс, в поставки войдут дополнительные боевые машины, ракеты для систем ПВО, некоторые старые бронемашины и бронетранспортёры.

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