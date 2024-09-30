ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    вот  и  смотрите  на  его  работу,,,а не  на  невинные  развлечения))))  он  просто  у  нее  мнение  народа  узнавал!!«Занимаетесь д@рь...
  • саша дмитренко
    вовочка,  папа  тебя  выпорет  за  такие  слова  и  в  угол  поставит,маленький  паршивец!«Занимаетесь д@рь...
  • саша дмитренко
    так  тогда  есть  еще  помощница,,заместительша)),,личная  представительша)),,,,,,«Занимаетесь д@рь...

"Это клевета?": Поплавская позвала в защитники Белоусова и Бастрыкина, а её отправили на допрос. Почему?

"Это клевета?": Поплавская позвала в защитники Белоусова и Бастрыкина, а её отправили на допрос. Почему?

Фото: freepik.com Странная ситуация возникла вокруг дела командира Владимира Новикова с позывным "Белый".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кошмар
Если вызывают к следователю, то необязательно на допрос. А скажем, на беседу. Возможно, следователь хотел узнать факты, на основании которых, Поплавская защищает Белого. Хотелось бы узнать о чём её следователь спрашивал, а потом уже давать оценку этому &quot;событию&quot;.
Ответить
3 час.
Аудрюс
А чего вы к начальнику ГШ только имеете претензии? А как насчет главнокомандующего? Начальник ГШ планирует и работает согласно распоряжениям  главнокомандующего! И чем вам главнокомандующий не угодил!
Ответить
3 час.
Александр Хироников
Как же они зашевелились как только их вотчину стали ворошить. Рвения - хоть убавляй. По всем инстанциям.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх