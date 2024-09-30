"Это клевета?": Поплавская позвала в защитники Белоусова и Бастрыкина, а её отправили на допрос. Почему?

Кошмар Если вызывают к следователю, то необязательно на допрос. А скажем, на беседу. Возможно, следователь хотел узнать факты, на основании которых, Поплавская защищает Белого. Хотелось бы узнать о чём её следователь спрашивал, а потом уже давать оценку этому "событию".

Аудрюс А чего вы к начальнику ГШ только имеете претензии? А как насчет главнокомандующего? Начальник ГШ планирует и работает согласно распоряжениям главнокомандующего! И чем вам главнокомандующий не угодил!