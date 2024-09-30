Фото: freepik.com Странная ситуация возникла вокруг дела командира Владимира Новикова с позывным "Белый".
"Это клевета?": Поплавская позвала в защитники Белоусова и Бастрыкина, а её отправили на допрос. Почему?
Комментарии
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Кошмар
Если вызывают к следователю, то необязательно на допрос. А скажем, на беседу. Возможно, следователь хотел узнать факты, на основании которых, Поплавская защищает Белого. Хотелось бы узнать о чём её следователь спрашивал, а потом уже давать оценку этому "событию".
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3 час.
Аудрюс
А чего вы к начальнику ГШ только имеете претензии? А как насчет главнокомандующего? Начальник ГШ планирует и работает согласно распоряжениям главнокомандующего! И чем вам главнокомандующий не угодил!
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3 час.
Александр Хироников
Как же они зашевелились как только их вотчину стали ворошить. Рвения - хоть убавляй. По всем инстанциям.
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2 час.
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