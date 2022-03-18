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Не признавали и не желали видеть: внебрачные дети советских знаменитостей, о которых мало кому известно

Не признавали и не желали видеть: внебрачные дети советских знаменитостей, о которых мало кому известно

Как и у любого человека, у знаменитостей тоже имеются свои «скелеты в шкафу». Многие советские актёры заводили романы на стороне, в результате которых рождались внебрачные дети.

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