Не признавали и не желали видеть: внебрачные дети советских знаменитостей, о которых мало кому известно

Как и у любого человека, у знаменитостей тоже имеются свои «скелеты в шкафу». Многие советские актёры заводили романы на стороне, в результате которых рождались внебрачные дети.
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