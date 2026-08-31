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Царьград

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Джанабаева потратила ₽1 млн на отдых на Кипре без Меладзе

Джанабаева потратила ₽1 млн на отдых на Кипре без Меладзе

Альбина Джанабаева выделила около 1 млн рублей на роскошный отдых на Кипре, пока Валерий Меладзе гастролировал в Турции и Латвии.

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