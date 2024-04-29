Есть такая добрая традиция у России - второе предложение будет хуже первого, но лучше третьего. Глядя на развалины Салорейха, на Попасную и Бахмут, на Токмак и Авдеевку, Марьинку и Работино, на тысячи фрагментов тушек Торасов и Микол догнивающих по посадкам, на миллионы беженцев в Европе, всё время вспоминаю с чего начиналось: По итогам визита Президента Украины Виктора Януковича в Москву было подписано 14 документов.
Вспомним, с чего всё начиналось... Ну да, предлагали тогда кацапы разного - но делали это без должного уважения!
Комментарии
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Tatyana Fedotova
не просят тебя о помощи, а ты помог, раз помог, два помог, а дальше это уже как так и надо. И вдруг ты заболел, не смог помочь и всё, враг. А что у стран по другому? Привыкают и люди и страны к доброте, не замечают, пользуются, а сами никогда не помогут. Лошадь то ты. Может хватит России быть лошадью? Может сб ро сить сволочи
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1 час.
Tatyana Fedotova
Сбросить сволочей неблагодарных. Перестать делать добро. Может и зла не получим?
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1 час.
TF
Tatyana Fedotova
Начальство российское лучше бы своих людей поберегла. Или считают, что бабы ещё нарожают? Поэтому чего жалеть россиян? Так видимо затулины разные думают. Вот мол какие мы хорошие. Ведь если что в террактах эти затулины не сдохнут. А зря.
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1 час.
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