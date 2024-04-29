Вспомним, с чего всё начиналось... Ну да, предлагали тогда кацапы разного - но делали это без должного уважения!

Tatyana Fedotova

не просят тебя о помощи, а ты помог, раз помог, два помог, а дальше это уже как так и надо. И вдруг ты заболел, не смог помочь и всё, враг. А что у стран по другому? Привыкают и люди и страны к доброте, не замечают, пользуются, а сами никогда не помогут. Лошадь то ты. Может хватит России быть лошадью? Может сб ро сить сволочи