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Новые расследования выявили много странного в атаке ИИ-агентов на Hugging Face

Новые расследования выявили много странного в атаке ИИ-агентов на Hugging Face

Всё началось задолго до взлома, еще в мае 2026 года. Агенты столкнулись с задачами, которые невозможно было решить обычным способом — например, им требовались файлы, недоступные из-за ограничений доступа в интернет.

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