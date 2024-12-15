Российскую вакцину от рака планируют сделать бесплатной

Создание вакцины от рака обойдется государству в несколько тысяч рублей на человека. При этом для больных раком она будет бесплатной, заявил главный онколог Минздрава России Андрей Карпин в интервью «Радио России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии