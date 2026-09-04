Россия возобновит экспорт дизтоплива после формирования запасов

Запрет на экспорт дизельного топлива для производителей в России продлится до 30 сентября, для остальных участников рынка — до 31 января 2027 года.
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