Менделеевская ветвь: семейные истории из биографии великого ученого

Материал опубликован в январском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». В семье директора Тобольской гимназии Ивана Менделеева сын Дмитрий был последним, семнадцатым ребенком, как тогда говорили, «последышем».
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