Lamborghini решила возродить легендарный спорткар 1980-х, представив обновлённую Countach. Машина будет выпущена ограниченным тиражом и получит порядковый номер LPI 800-4, где первые три буквы означают Longitudinale Posteriore Ibrido или продольный задний гибрид; цифры 800 показываю округлённую в меньшую сторону максимальную мощность комбинированного двигателя (фактическая составляет 814 сил: 780 у атмосферного ДВС, ещё 34 добавляет электромотор), […] Запись Lamborghini представила гибридный Countach — новый дизайн, 800 лошадиных сил и разгон за 2,8 секунды впервые появилась Новости и обзоры мира игр.