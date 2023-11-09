Зачем мальчика из Простоквашино назвали дядя Федор?

«Какой из маленького мальчика дядя?» или «Если он дядя, то где его племянник?» — такими вопросами нередко задаются пользователи соцсетей, столкнувшись с произведением Эдуарда Успенского о Простоквашино и дяде Федоре.
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