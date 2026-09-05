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Красно-белые снова потеряют очки? WINLINE дает кэф 2.41 на победу «Спартака» в московском дерби

Красно-белые снова потеряют очки? WINLINE дает кэф 2.41 на победу «Спартака» в московском дерби

В рамках седьмого тура РПЛ состоится московское дерби: «Динамо» на своем поле примет «Спартак».В рамках седьмого тура РПЛ состоится московское дерби: «Динамо» на своем поле примет «Спартак».

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