Снесенная ветром палатка в Омске чуть не убила женщину: она перевернулась в воздухе и упала лицом на асфальт.
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Снесенная ветром палатка в Омске чуть не убила женщину: она перевернулась в воздухе и упала лицом на асфальт.