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Закон, порядок, государство

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В приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь местному населению

В приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» доставили гуманитарную помощь местному населению

В сопровождении военной полиции военнослужащие привозят местному населению питьевую бутилированную воду, продукты питания, средства гигиены и первой необходимости.

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