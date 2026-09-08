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Мировое обозрение

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Одесса перешла на мобильные АЗС после повреждения обычных заправок

Одесса перешла на мобильные АЗС после повреждения обычных заправок

Одесса перешла на мобильные автозаправочные станции: рынок адаптируется к работе в условиях, когда стационарные АЗС выходят из строя.

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