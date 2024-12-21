Террорист на автомобиле протаранил толпу посетителей ярмарки в Магдебурге

Вечером 20 декабря автомобиль на большой скорости целенаправленно протаранил толпу посетителей рождественской ярмарки на площади Alter Markt («Старый рынок») в центре города Магдебург (ФРГ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Издержки вступления в НАТО: десятки финских семей лишатся жилья, так как оно находится вблизи военных аэродромов и будет снесено
- «Ущемление прав наших соотечественников»: Киргизия и Узбекистан открывают «отделы» МВД при посольствах в России
- Украина атаковала жилые кварталы Казани БПЛА-камикадзе «Лютый»
Свежие комментарии