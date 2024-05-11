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Разнесли в клочья 16 «опорников» боевиков ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 11 мая 2024 года

Разнесли в клочья 16 «опорников» боевиков ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 11 мая 2024 года

Разнесли в клочья 16 «опорников» боевиков ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 11 мая 2024 года Юлия СоколоваЗа последние 24 часа силы Центральной группировки Вооружённых Сил России успешно поразили 380 целей, включая 16 ключевых опорных пунктов и около 90 артиллерийских позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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