Не писать и не читать: в школах открывают больше классов для детей с ТНР, а они идут в обычные

В российских школах растет количество специальных классов для детей с тяжелыми нарушениями речи. С чем связана эта тенденция и какими речевыми нарушениями чаще всего страдают современные дети? «Доктор Питер» спросил у логопатолога.
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