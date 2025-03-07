Doctorpiter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Doctorpiter.ru

711 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Кузнецова (Мунштукова)
    Это правда.Смертельное оружи...
  • Evgeni Velesik
    За 3-5 часов пластический хирург сделает вам круговую подтяжку лица! Только болеть будет долго!«Эта диета подтян...
  • Виктор Александров
    Она это сделала назло адвокату, с которым был заключён договор. Коварная женщина! С уважением, Александров Виктор Кон...Вредные привычки ...

Не писать и не читать: в школах открывают больше классов для детей с ТНР, а они идут в обычные

Не писать и не читать: в школах открывают больше классов для детей с ТНР, а они идут в обычные

В российских школах растет количество специальных классов для детей с тяжелыми нарушениями речи. С чем связана эта тенденция и какими речевыми нарушениями чаще всего страдают современные дети? «Доктор Питер» спросил у логопатолога.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх