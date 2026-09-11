Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине сотрудник полиции задержал курьера мошенников

На Смоленщине сотрудник полиции задержал курьера мошенников

Когда злоумышленник попался,  жертва еще не успела понять, что ее обманули.   Как сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области, начальник отделения полиции по Глинковскому району подполковник Василий Ковалев по «горячим следам» задержал жителя Свердловской области 2000 года рождения, подозреваемого в мошенничестве с ущербом более 1,6 млн рублей.

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