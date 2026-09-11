На Смоленщине сотрудник полиции задержал курьера мошенников

Когда злоумышленник попался, жертва еще не успела понять, что ее обманули. Как сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области, начальник отделения полиции по Глинковскому району подполковник Василий Ковалев по «горячим следам» задержал жителя Свердловской области 2000 года рождения, подозреваемого в мошенничестве с ущербом более 1,6 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МС В 2026 году 36 см...
- Стала известна ст...
- Смоленский автомо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым