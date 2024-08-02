В Минобороны РФ рассказали об отработке авиацией учений нестратегических ядерных сил

Как сообщили в Минобороны России авиация Воздушно-космических сил РФ в рамках третьего этапа учения нестратегических ядерных сил отработали снаряжение авиасредств и ракет-носителей учебными боеприпасами, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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