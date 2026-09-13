Глава OpenAI поддержал идею Anthropic замедлить развитие ИИ

Zuma/TASS Глава OpenAI Сэм Альтман 12 сентября поддержал предложение главы Anthropic Дарио Амодея замедлить разработку моделей искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Netflix зарегистр...
- Сын иноагента Дми...
- A Журналисты пожало...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым