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Глава OpenAI поддержал идею Anthropic замедлить развитие ИИ

Глава OpenAI поддержал идею Anthropic замедлить развитие ИИ

Zuma/TASS Глава OpenAI Сэм Альтман 12 сентября поддержал предложение главы Anthropic Дарио Амодея замедлить разработку моделей искусственного интеллекта.

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