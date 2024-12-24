Стараясь удержать Покровск, ВСУ «съедают» свои резервы, которые готовили для кампании 2025 года

Российские войска продолжают активные наступательные действия на Покровском направлении. Основные события происходят на участке фронта от Нововасильевки до Лысовки, где ВС РФ стремятся осуществить охват города Покровска с юго-запада и юго-востока.
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