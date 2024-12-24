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  • Александр
    мало!!!Не зря старалась:...
  • kraft54
    надо регулярно проводить боевые испытания Орешника,пусть изучают обломки.На Украине заявил...
  • Владимир Алтайцев
    и  этих перемелют ВС  РФ.Туда  им и дорога.Стараясь удержать...

Стараясь удержать Покровск, ВСУ «съедают» свои резервы, которые готовили для кампании 2025 года

Стараясь удержать Покровск, ВСУ «съедают» свои резервы, которые готовили для кампании 2025 года

Российские войска продолжают активные наступательные действия на Покровском направлении. Основные события происходят на участке фронта от Нововасильевки до Лысовки, где ВС РФ стремятся осуществить охват города Покровска с юго-запада и юго-востока.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
и  этих перемелют ВС  РФ.Туда  им и дорога.
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