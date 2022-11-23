"Заметет по полной": обновили дату мощного снегопада в Приморье

Обновлена дата мощного снегопада в Приморском крае. Ухудшение погодных условий может настигнуть регион гораздо внезапнее, чем прогнозировалось изначально, уточняется в Tg-канале vmfareast (18+).
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