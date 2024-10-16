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Искусственный интеллект оказался иллюзией

Искусственный интеллект оказался иллюзией

Исследователи из Apple Computer Company заявили, что ответы, даваемые крупными языковыми моделями (LLM), такими как ChatGPT, создают иллюзию интеллекта, не будучи результатом настоящего логического рассуждения.

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