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«Заплатят за всё с процентами» – Кедми обещает крах украинской армии

«Заплатят за всё с процентами» – Кедми обещает крах украинской армии

Привлечение американских инструкторов к тренировкам украинской армии неминуемо сделает ВСУ намного слабее.

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Nikolay Stepanov
Кедми абсолютно прав!
Александр Раевский
Армия СА в принципе не может иметь опыта ведения уличных боев и никого этому научить не может, т.к. реально никогда их не вела!!! Реальный боевой опыт уличных боев естть только у ВС России. То, что осталось от ВОВ!!! Надуюсь, что это сохранено, сконцентрировано в уставах и наставлениях и используется и сейчас!!!
Vasily Golov
Мы забываем об открытости российских границ,что более 3 млн этнических украинцев живут в России.мы забываем ,что идет подготовка диверсионных групп высокими темпами.Дети прошли обучения Азовом. Ныне готовым материал. Партизанщина в крови украинца, Не только при военных действиях.Партизанили в экономике и финансах.Мало украинцев было у власти СССР.Много.

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