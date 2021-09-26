СМИ. Актуальные новости - здесьПолитика«Заплатят за всё с процентами» – Кедми обещает крах украинской армии Привлечение американских инструкторов к тренировкам украинской армии неминуемо сделает ВСУ намного слабее.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolay StepanovКедми абсолютно прав!Александр РаевскийАрмия СА в принципе не может иметь опыта ведения уличных боев и никого этому научить не может, т.к. реально никогда их не вела!!! Реальный боевой опыт уличных боев естть только у ВС России. То, что осталось от ВОВ!!! Надуюсь, что это сохранено, сконцентрировано в уставах и наставлениях и используется и сейчас!!!VGVasily GolovМы забываем об открытости российских границ,что более 3 млн этнических украинцев живут в России.мы забываем ,что идет подготовка диверсионных групп высокими темпами.Дети прошли обучения Азовом. Ныне готовым материал. Партизанщина в крови украинца, Не только при военных действиях.Партизанили в экономике и финансах.Мало украинцев было у власти СССР.Много.Комментировать
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