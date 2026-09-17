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Россия ведёт переговоры о восстановлении авиасообщения с Японией и Южной Кореей

Россия ведёт переговоры о восстановлении авиасообщения с Японией и Южной Кореей

Переговоры идут на уровне авиакомпаний и транспортных агентств, приостановка авиасообщения в 2022 году была инициативой азиатских стран.

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