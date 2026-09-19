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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид – лучший игрок НХЛ по версии TSN в 10-м сезоне подряд, Маккиннон – 2-й, Селебрини – 3-й, Кучеров – 4-й, Капризов – 11-й, Кросби – 17-й

Нападающий « Эдмонтона » Коннор Макдэвид в 10-й раз подряд занял 1-е место в рейтинге лучших игроков предстоящего сезона НХЛ от TSN.

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