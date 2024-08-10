Классическая музыка помогает бороться с депрессией

Сила воздействия на настроение пациентов зависела не от эмоциональной окраски музыки, а от того, насколько сильно она нравилась больным Китайские и британские нейрофизиологи во время экспериментов с носителями клинической депрессии обнаружили, что позитивный эффект от прослушивания классической музыки связан с синхронизацией активности двух регионов мозга — прилежащего тела и краевой полоски.