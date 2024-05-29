Natalija Osminina

Выборы то тут причем? Решать, куда направлять деньги и оружие- в Израиль или Украину, будут решать на Саммите НАТО с 9- 11 июля. И именно к этому времени надо создать условия. когда США будет невыгодно вкладывать деньги в Украину. Это будет и применение ФАБ 3000 на восточном фронте, и война на БВ и война на Тайване.