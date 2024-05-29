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"Путин знает": на Украине забили тревогу из-за "момента Ч". ВСУ не понимают, откуда ждать удар

"Путин знает": на Украине забили тревогу из-за "момента Ч". ВСУ не понимают, откуда ждать удар

Российские войска будут растягивать фронт до осени и начнут активное наступление после президентских выборов в США, с таким прогнозом выступил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой".

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Комментарии
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ХА
Харченко Александр
Дебил картавый
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21 час.
Natalija Osminina
Выборы то тут причем? Решать, куда направлять деньги и оружие- в Израиль или Украину, будут решать на Саммите НАТО с 9- 11 июля. И именно к этому времени надо создать условия. когда США будет невыгодно вкладывать деньги в Украину. Это будет и применение ФАБ 3000 на восточном фронте, и  война на БВ и война на Тайване.
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20 час.
Валентин Щербаков
А когда снесём мосты в Киеве через Днепр....
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17 час.

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