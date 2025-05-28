WSJ: прокурор МУС Хан хотел запросить ордера на арест двух израильских министров

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан до ухода в административный отпуск планировал запросить ордера на арест министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.
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