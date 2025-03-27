В учебных заведениях ВМФ России ввели курс по изучению беспилотных летательных аппаратов В высших учебных заведениях, принадлежащих ВМФ России, ввели курс по изучению беспилотных летательных аппаратов.
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В учебных заведениях ВМФ России ввели курс по изучению беспилотных летательных аппаратов В высших учебных заведениях, принадлежащих ВМФ России, ввели курс по изучению беспилотных летательных аппаратов.
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