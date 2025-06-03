Почему победа Никушора Дана была предрешена и причем здесь Республика Молдова? Дан. Приказ ему на - запад После недавних президентских выборов в соседней Румынии у далекого от политических хитросплетений жителя РМ возник закономерный вопрос: почему унионист Симион - это плохо, а унионист Дан - это хорошо? По крайней мере в случае победы первого кандидата молдавские проевропейцы были бы .