Украинское зерно вызвало рекордную активность в порту Констанца

Порт Констанца за первые 11 месяцев этого года отгрузил 32,6 млн тонн зерна, при этом украинское зерно составило около 40% от общего объема, сообщили Reuters представители администрации порта, передает Agerpres.
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