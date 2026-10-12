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Владимирские новости

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Жителей Владимирской области на этой неделе ожидаёт сухая облачная погода

Жителей Владимирской области на этой неделе ожидаёт сухая облачная погода

Во Владимирской области всю неделю будет сухо, температура постепенно снизится с +18 до +14 градусов, атмосферное давление поднимется до 757 мм рт.

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