В Петербурге ищут 15-летнюю девочку

Волонтеры разыскивают пропавшую в Санкт-Петербурге 15-летнюю девочку. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» Питер в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», с 4 апреля местонахождение подростка неизвестно.