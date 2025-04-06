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В Петербурге ищут 15-летнюю девочку

В Петербурге ищут 15-летнюю девочку

Волонтеры разыскивают пропавшую в Санкт-Петербурге 15-летнюю девочку. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» Питер в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», с 4 апреля местонахождение подростка неизвестно.

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