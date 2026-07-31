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Наследники сцены и экрана: как сегодня складываются судьбы восьми сыновей ушедших советских и российских актёров

Наследники сцены и экрана: как сегодня складываются судьбы восьми сыновей ушедших советских и российских актёров

Продолжить династию и связать свою жизнь с искусством, когда перед глазами есть сильный пример, — решение, которое для многих детей известных артистов становится естественным.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Все ребята на  своих папочек похожи...  Красивые!!😀
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