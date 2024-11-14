Глава футбола Брунея Юсофф: мы не потратили на поездку в Россию ни доллара

Президент Футбольной ассоциации Брунея Фейсал Юсофф рассказал, что Российский футбольный союз (РФС) полностью оплатил поездку сборной Брунея на товарищеский матч, который пройдет 15 ноября в Краснодаре, передает "Матч ТВ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии