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Curiosity передал снимки необычного «острова» на Марсе: останец высотой 6 м пережил миллионы лет эрозии

Curiosity передал снимки необычного «острова» на Марсе: останец высотой 6 м пережил миллионы лет эрозии

На новой панорамной «открытке с Марса» запечатлён холм Miraflores, который сохранился после разрушения окружающих пород и возвышается среди полигонального рельефаМарсоход Curiosity передал новую панораму с Марса, на которой запечатлён останец Miraflores высотой около 6 м.

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