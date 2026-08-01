Curiosity передал снимки необычного «острова» на Марсе: останец высотой 6 м пережил миллионы лет эрозии

На новой панорамной «открытке с Марса» запечатлён холм Miraflores, который сохранился после разрушения окружающих пород и возвышается среди полигонального рельефаМарсоход Curiosity передал новую панораму с Марса, на которой запечатлён останец Miraflores высотой около 6 м.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии