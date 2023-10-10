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Спички - не игрушка

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Российские сотовые операторы обнуляют плату за услуги связи для клиентов в Израиле

Российские сотовые операторы обнуляют плату за услуги связи для клиентов в Израиле

"Большая четвёрка" сотовых операторов трогательно заботится о своих клиентах, находящихся в Израиле.Tele2 обнулил стоимость услуг мобильной связи для израильтян.

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