Нассер аль-Аттия раскрыл причину схода на «Дакаре»

Florent Gooden / DPPI / Red Bull Content PoolВ 2024 году катарец Нассер аль-Аттия и его бессменный штурман француз Матье Бомель выступают на «Дакаре» в составе команды Prodrive на багги Prodrive Hunter T1+.
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