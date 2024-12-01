Россиянам с погашенной судимостью разрешат работать в МВД, МЧС и ФСИН. Совет Федерации одобрил поправки, связанные со снятием запрета на поступление на службу в некоторые федеральные органы исполнительной власти такой категории людей, сообщила « Парламентская газета ».