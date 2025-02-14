Мастер интриги: Мизулина сделает признание об отношениях с певцом Shaman

В последнее время ходит много слухов об отношениях популярного российского исполнителя Ярослава Дронова, больше известного под псевдонимом с певцом Shaman, и главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной .
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